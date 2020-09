lundi 14 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM - (Dakar) Le Forum civil a donné son avis sur un éventuel report des élections locales. Il s’est montré foncièrement contre une telle éventualité et interpelle le chef de l’Etat.

Le Forum civil est foncièrement contre tout report des élections territoriales (départementales et municipales). En effet, Birahim seck et ses camarades se sont insurgés «contre la pratique, devenue fréquente, d’offrir illégalement des années supplémentaires ou des mandats de fait à des élus locaux.» Ils précisent que les arguments évoqués pour justifier un report, à savoir l’évaluation du processus électoral et l’audit du fichier électoral, «ne sont pas pertinents et ne sauraient être recevables».

«Les conclusions retenues par un groupe, fut il de la Commission du Dialogue politique, ne sauraient justifier la violation, par l’Etat, de la réglementation et des droits de millions de Sénégalais», précise la section sénégalaise de Transparency international.

Le Forum civil estime que «cette situation est grosse de l’exacerbation de la crise de légitimité qui se transforme très souvent en crise sociale dans le mode de gouvernance des affaires locales notamment la gestion foncière.» C’est pourquoi il rappelle à l’Etat sa responsabilité d’ouvrir une période de révision exceptionnelle des listes électorales et lui rappelle son obligation de respecter le calendrier républicain. «Elle s’impose à lui et à tous. Elle ne saurait être laissée entre les mains d’une quelconque autre entité», martèle le Forum civil.

Le Forum Civil invite le Président de la République à se conformer au décret du 29 novembre 2019 portant promulgation de la loi adoptée le 19 novembre 2019 portant report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.

Il demande au Ministre de l’Intérieur de prendre les dispositions nécessaires afin d’aller vers l’organisation des élections départementales et municipales, conformément au décret portant promulgation de la loi adoptée le 19 novembre 2019 précité.

Aux citoyens, Birahim Seck et ses camarades les appelle à se mobiliser pour exiger l’exercice de leur droit constitutionnel dans le cadre d’un processus électoral intègre et respectueux de l’esprit de l’Etat de droit et de la normalité républicaine.