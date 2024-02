samedi 17 février 2024 • 1108 lectures • 0 commentaires

Nombreux sont les sénégalais qui se sont joints, ce samedi, dans la matinée, à la plateforme «Aar Sunu élection» pour battre le macadam. Une marche tenue sur les deux voies de la liberté 6, qui fut l’occasion pour nos concitoyens de dire non au report de la présidentielle. Au terme de la marche, la plateforme «Aar Sunu élection a fait une déclaration que nous vous proposons».







MARCHE SILENCIEUSE

Déclaration des plateformes, mouvements citoyens et organisations de la société civile pour le respect de la Souveraineté du peuple.

« AAR SUNU ELECTION »

Se félicitant de la décision du Conseil constitutionnel, numéro 1-C-2024 du 15 Février 2024 annulant le décret 2024-106 du 03 Février 2024 portant abrogation de la convocation du corps électoral et la loi 04-2024 adoptée le 05 Février 2024 par l’Assemblée nationale reportant l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024.

Constatant que cette décision témoigne de la séparation effective des pouvoirs au Sénégal et est la preuve de la solidité de nos institutions, confortant encore une fois l'exception sénégalaise.

Considérant que cette victoire de la démocratie sénégalaise est le fruit d'une synergie citoyenne inédite incarnée par la plateforme “Aar Sunu Election” qui a invité les sénégalais de divers horizons à se lever pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel et le respect strict du calendrier républicain.

Nous, plateformes mouvements citoyens, syndicats, religieux, patronat, organisations de la société civile, personnalités indépendantes, membres de Aar Sunu Election, célébrons notre vitalité démocratique et la restauration de la légalité républicaine.

Aar Sunu Election invite le Conseil Constitutionnel à garder cette posture de vigie, afin d’encadrer jusqu'au bout le processus électoral qui correspond à la fin intangible du mandat présidentiel en cours fixée au 02 avril 2024.

Conformément au considérant numéro 14 de la décision du Conseil Constitutionnel, Aar Sunu Election exige du Président de la République, d’organiser l’élection présidentielle dans les délais pour une passation des pouvoirs au nouveau Président élu à l'issue de ce scrutin.

Aar Sunu Election appelle tous les citoyens, soucieux de la préservation de la souveraineté populaire, à continuer la mobilisation en restant alertes, pour surveiller le déroulement intégral du calendrier républicain selon les dispositions légales.

Aar Sunu Election invite par ailleurs, les organisations et personnalités indépendantes à accompagner et participer à cette veille populaire des citoyens sénégalais qui ont fini de démontrer à la face du monde leur attachement fondamental au respect de la Constitution.

Aar Sunu Election appelle les citoyens sénégalais à ne pas desserrer la mobilisation, sur l’ensemble du territoire, afin d’amplifier les voix citoyennes.

Fait à Dakar, le 17 février 2024