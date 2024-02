mercredi 7 février 2024 • 2320 lectures • 58 commentaires

Le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, a exprimé son inquiétude face à ce qu’il considère comme une persistance de la mal gouvernance et une dégradation de l’état de droit et de la démocratie au Sénégal.

Dans une déclaration faite le 6 février 2024, l’organisation a réagi à l’annonce faite par le président de la République, Monsieur Macky SALL, le 3 février 2024. Le président Sall a abrogé, par le décret n° 2024-10 du même jour, le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023, qui avait convoqué le corps électoral pour l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Le Forum Civil a qualifié cette action présidentielle d’ »agression contre la Constitution » et de manifestation d’un « manque considérable de respect et de considération vis-à-vis du peuple souverain », rapporte Senego.

Dans le prolongement de cette annonce, le chef de l’État a également proposé la tenue prochaine d’un dialogue, une initiative à laquelle le Forum Civil a décidé de ne pas participer. Cette décision s’inscrit dans un contexte où l’organisation a observé ce qu’elle décrit comme un traitement déshonorant des députés de l’opposition et un « coup de force » par la majorité parlementaire visant à adopter une loi jugée « déconsolidante » et nuisible aux fondements de la démocratie et de l’État de droit dans le pays.

Le Forum Civil a donc annoncé qu’il ne prendrait pas part au dialogue annoncé par le président Sall et a appelé à des sanctions de la part de l’Union Africaine, la CEDEAO, les États-Unis, l’Union Européenne, le Canada, la Grande-Bretagne, ainsi que d’autres partenaires techniques et financiers contre tous les acteurs impliqués dans ce qu’il considère comme un « coup de force constitutionnel ». Ces sanctions sont envisagées si la date initialement prévue pour l’élection présidentielle, le 25 février 2024, n’est pas respectée.