Les candidats de l’opposition, qui comptaient démarrer leur campagne électorale ce dimanche, malgré le report de la présidentielle décrété par le président Macky Sall, ont été chargés à coups de grenades lacrymogènes vers le Cimetière Saint Lazare.

Après la décision du Président Macky Sall de faire reporter la présidentielle, les candidats de l’opposition ont décidé de ne pas changer leurs plans. Ils ont décidé d’entamer conjointement leur campagne électorale ce dimanche. Mais, au Cimetière Saint Lazare om ils se sont donnés rendez-vous, les grenades lacrymogènes pleuvent déjà. Les forces de l’ordre qui y sont déployés tentent de disperser la foule.

Le candidat Daouda Ndiaye dit avoir été chargé par les hommes en tenue. "J’ai été attaqué, brutalisé et mes véhicules arrêtés. Mes hommes sont arrêtés par les gendarmes à l’instant à la place Saint Lazare. Les élections auront lieu ce 25 février 2024.", a-t-il fait publier sur sa page Facebook. Il dit avoir été blessé à l’œil et et au poignet.