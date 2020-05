Reprise de Fiitey : acculé par ses fans, Youssou Ndour promet une réponse après le 2 juin

IGFM – Beaucoup de fans bousculent Youssou Ndour pour qu’il reprenne son émission «Fiitey». Selon des proches de l’artiste, l’idée ne lui déplait pas. Mais, il préfère attendre le 2 juin pour se prononcer sur la question.

Quelques jours avant le démarrage du ramadan, Youssou Ndour, accompagné de son orchestre «le Super Etoile de Dakar», a lancé une émission dénommée «Fiitey», diffusée sur la Tfm et sur ses plateformes digitales (Facebook, YouTube, Instagram).

A travers ce concept, il comptait tenir compagnie les populations et les aider à décompresser dans ce contexte de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19.

«Cette crise a imposé des mesures barrières. Les contacts et rassemblements sont drastiquement réduits. Les mesures d’hygiène individuelles et collectives sont de mise. Le confinement est devenu un nouveau mode de vie. Et le télétravail s’impose à certains travailleurs. Face au stress lié à la situation quotidienne de la propagation et la solitude imposée par le confinement, nous allons vous accompagner en sons et images», faisait savoir Youssou Ndour sur sa page Facebook.

Pour l’occasion, un studio avait été aménagé chez lui. Chaque soir, l’artiste planétaire revisitait son répertoire musical avec des titres préalablement choisis, dont certains étaient même méconnus de la jeune génération. Un concept magnifié même à l’international, la chaîne de télévision française, France 24, y a consacré un élément.

Ce rendez-vous avait eu plus que les résultats escomptés. Non seulement Youssou Ndour a aidé les Sénégalais du pays et de la diaspora à rester chez eux, à supporter les rigueurs du confinement et du couvre-feu, mais il a aussi permis aux fans d’être plus proches de leur idole, surtout à travers les réseaux sociaux.

«Nous ne nous sommes jamais sentis aussi proches de notre artiste», écrivent beaucoup de fans dans les supports digitaux. Ils en redemandent, encore et encore. Et souhaitent que Youssou Ndour continue ce concept qui, selon lui, ne peut pas être rangé aux oubliettes. Ce serait un gâchis énorme.

Ces nombreux fans d’ici et d’ailleurs plaident donc pour que Youssou Ndour, accompagné de son «super étoile», revisite son riche répertoire.

L’idée ne déplait pas à l’artiste, assurent des membres de son entourage. Mais l’artiste, selon nos sources, compte attendre le 2 juin pour se prononcer sur la question.

En tout cas, nombre de fans souhaitent que sa réponse soit positive. Vivement la reprise de «Fiitey» !!!

