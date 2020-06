Reprise de la Liga-Zidane : « Je n’aime pas jouer sans public »

iGFM-(Dakar) L’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane n’est pas enchanté à l’idée de terminer la saison à huis clos. Pas de quoi atténuer cependant sa joie de reprendre dès dimanche contre Eibar.

À la veille de la réception d’Eibar – à huis clos et au stade Di-Stéfano – dimanche, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a indiqué « ne pas aimer jouer sans public ». « C’est mon avis, a-t-il ajouté, mais bon, vu la situation, on s’adapte. Et l’absence de public ne va pas nous enlever notre bonheur et la chance que l’on a de revenir jouer. Le public va nous manquer, mais tout le monde est très heureux de reprendre. »

Alors que la Liga a repris jeudi soir avec la victoire du Séville FC contre le Betis (2-0) après trois mois d’interruption, le technicien a estimé que ses joueurs étaient « prêts » pour le sprint final : « On a eu presque un mois de préparation pour récupérer notre physique, je crois que ça a été suffisant, a-t-il expliqué. Ça nous coûtera peut-être un peu de finir les matches, sûrement même… Parce qu’on a beau s’entraîner, rien ne vaut la compétition. »

« Le Di-Stéfano est aussi notre stade »

À ses yeux, le fait de jouer au stade d’entraînement Di-Stéfano (6 000 places) plutôt qu’au Santiago-Bernabeu, actuellement en travaux, ne sera pas un handicap alors que les Merengues accusent actuellement deux points de retard sur le leader, le FC Barcelone.

« Le Di-Stéfano est aussi notre stade. On a l’habitude de jouer au Bernabeu, mais on s’adaptera. Les distances sont les mêmes, et puis on s’y est déjà entraîné. On va jouer ici, et on en est très heureux […] Pas d’excuses, on va bien préparer les matches qui nous restent. Il nous reste un peu plus d’un mois de compétition, et on va tout donner pour remporter cette Liga. »