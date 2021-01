samedi 2 janvier 2021 • 141 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Me Augustin Senghor, président de la FSF a assisté ce samedi au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye Ndiarème, au match AS Douanes – CNEPS Excellence. Il est satisfait du dispositif sanitaire au stade de Ndiarème.

Me Augustin Senghor, président de la FSF a assisté ce samedi au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye Ndiarème, au match AS Douanes – CNEPS Excellence. Mais, a-t-il tenu à dire, c’est surtout « pour voir si le dispositif était en place parce qu’il est important de vérifier si les mesures qui ont été prises par le Comex, la LFSP et la LFA sont suivies par les acteurs ». Car selon lui, il est important pour les acteurs du football d’avoir « ce sens de la responsabilité qui (les) pousse à jouer ces matches en tenant compte des impératifs de santé ».

"Renforcer le dispositif au fil des rencontres"

Et Me Senghor a reconnu que même s’il y a « des choses à améliorer », ce qu’il a vu au stade de Ndiarème « est satisfaisant ». Il a ainsi exhorté les acteurs du football « à renforcer le dispositif au fil des rencontres » afin que l’on puisse raisonnablement envisager de « continuer nos compétitions sans aucune crainte et nous projeter peut-être dans l’avenir, dans d’autres compétitions qui nous permettront d’ici quelques semaines ou quelques mois d’accueillir du public dans des proportions limitées ».

Pour lui, en effet, il ne saurait être question que « l’ouverture des stades soit propice au développement du virus. Nous voulons, au contraire, montrer que le sport est bien compatible avec la lutte contre la pandémie de Covid 19 ».

