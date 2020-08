Reprise des Cours à l’université: Le Sudes installe le doute

iGFM-(Dakar) Des doutes planent sur la reprise des cours dans l’enseignement supérieur prévue ce 1er septembre. Dr Oumar Dia, Secrétaire Général du syndicat unique des enseignants du senegal/ Enseignement supérieur et recherche a pris le contre-pied du ministre de l’enseignement Supérieur et annonce que cette décision ne lui appartient. «Les universités sont autonomes. La décision de reprendre les cours n’appartient pas au président, encore moins au ministre de l’enseignement supérieur. Seules les instances pédagogiques sont habilitées à prendre ces genres de décisions. Et ce n’est pas encore le cas», a-t-il déclaré dans l’émission infos du matin de la Tfm.

Lors de son interview, il a également tenté d’expliquer l’absence des universités Sénégalaises et des universités d’Afrique Francophone dans le classement des 1000 meilleures universités. Il soutient que l’Etat que les universités sénégalaises sont passé très loin des conditions d’éligibilité à ce concours.