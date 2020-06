Reprise des cours entre espoir et inquiétudes

iGFM – (Dakar) – C’est ce jeudi que les élèves, qui sont en classe d’examen, reprennent les cours, après un arrêt de trois mois. Ils sont 551000 élèves à reprendre le chemin de l’école ce matin. Globalement, la reprise va se passer sans beaucoup de stress pour la plupart des établissements, mais il ya de sérieuses inquiétudes à Bignona, où un enseignant a été testé positif au Covid-19 hier. A Kolda, 36 écoles sont hors course et 64 sans eau, selon l’Obs ; 45 écoles sont sans eau à Louga et 77 sans toilettes.

