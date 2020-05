Reprise des enseignements : DDD transporte les enseignants

iGFM – (Dakar) – La société nationale de transport Dakar Dem Dikk en partenariat avec le ministre de l’éducation nationale va transporter les enseignants en déplacement et devant rejoindre leur lieu de travail. Les rotations pour les amener dans leurs établissements respectifs démarrent cet après midi pour un reprise effective des cours pour les élèves candidats à des examens scolaire le 02 juin. Une plateforme est mise en place et les enseignants concernés sont priés de s’inscrire et proposer la date qui leur convient. Ces voyages vont s’effectuer à partir de ce mardi 26 mai jusqu’au jeudi 28 mai prochain.

Tous les enseignants en partance de Dakar et à destination des régions de Thiès et de Diourbel sont convoqués le mardi 26 Mai 2020 à 15H00, au Terminus de Sénégal Dem Dikk sis au rond-point Liberté 5. Pour les autres régions, les informations relatives au plan de transport seront communiquées incessamment.

Toutefois, le Ministère rappelle que l’accès aux bus est conditionné à la présentation d’une pièce d’identité nationale et d’un laisser-passer disponible à travers le lien suivant : apps.education.sn.

Rappelons que le Président Macky Sall avait demandé au ministre de l’Éducation nationale, de prendre toutes les dispositions afin de faire respecter par l’ensemble des composantes de la communauté éducative, les mesures d’hygiène sanitaires préventives préconisées pour protéger l’espace scolaire du coronavirus.

IGFM