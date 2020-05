Reprise du championnat : « Rien ne garantit qu’on va reprendre à telle ou telle date » (ministre des Sports)

iGFM-(Dakar) Le Ministre des Sports Matar Ba s’est exprimé sur l’arrêt des compétitions sportives au Sénégal notamment le championnat dont la reprise n’est pas encore garantie à cause de la recrudescence des cas de coronavirus.

« Ce n’est pas au ministre des sports de décider de la reprise du championnat », a-t-il fait savoir samedi malgré l’arrêt définitif de plusieurs championnats dans le monde à cause du coronavirus. S’exprimant lors d’un panel de journalistes sportifs du Sénégal via le réseau social WhatsApp, Matar Ba d’ajouter : « Nous sommes parmi les premiers secteurs à renforcer l’Etat dans sa position. Quand il s’agira de reprendre nous prendrons nos mesures pour sauver le monde sportif et accompagner les secteurs », a dit Matar Ba. Et de rassurer : « nous travaillons avec les membres de fédérations pour s’outiller, travailler intelligemment pour pouvoir agir efficacement. La pandémie est une parenthèse qui mérite non seulement une attention mais une analyse profonde. C’est pourquoi nous travaillons avec les finances pour pouvoir accompagner efficacement le sport ».

Une réflexion pour des solutions de reprise

Le Ministre des Sports a par ailleurs exhorté les fédérations qui avaient des activités de « réfléchir autour des solutions à proposer pour une reprise du championnat ». À partir de ce moment, « l’Eat du Sénégal sera là pour les accompagner. Mais pour le moment rien ne garantit qu’on va reprendre telle ou telle date », a indiqué Matar Ba, soulignant que son département est en train de travailler avec la Ligue pro et la Ligue amateur pour apporter un soutien aux équipes et ceux qui ont été impactés par le covid-19.

Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football a annulé la Coupe de la Ligue et la Coupe du Sénégal en raison de la pandémie. Une étude est en cours pour voir si le championnat sera annulé ou non. Le championnat a été suspendu à l’issue de la phase aller.

Mamadou Salif GUEYE