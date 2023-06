vendredi 2 juin 2023 • 3814 lectures • 5 commentaires

Ce jeudi, où de violentes manifestations ont secoué le pays, beaucoup de sénégalais ont noté des dysfonctionnements sur des applications qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Le ministre de l’Intérieur, qui vient de faire une déclaration, a annoncé la suspension de certaines applications.

«Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs l’Etat du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l’usage de certaines applications digitales par lesquelles se font les appels à la violence et à la haine.



Nous rappelons aux médias l’importance de respecter le code de la presse qui permet à l’autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sureté de l’Etat, à l’intégrité du territoire national ou tout cas d’incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l’Etat a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens.»

