Restaurant, cinéma, théâtre… : Le Maroc ferme tout

iGFM-(Dakar) Après la suspension des vols qui viennent de 21 pays, le Maroc passe à la vitesse supérieure et ferme presque tous les endroits qui peuvent mobiliser des personnes et propager le virus. En effet, le ministère de l’Intérieur marocain annonce qu’il a été décidé de fermer, au public jusqu’à nouvel ordre à partir de ce lundi à 18 heures, les cafés, restaurants, salles de cinéma et de théâtre, salles de fêtes, clubs et salles de sport, hammams.

Cette décision ne concerne pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité et les restaurants qui livrent à domicile, précise le communiqué du ministère de l’intérieur.