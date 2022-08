jeudi 11 août 2022 • 1282 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Conseil constitutionnel vient de délibérer sur les résultats des élections législatives et sur l'unique recours déposé après la publication des résultats.

Le Conseil constitutionnel a, au début de son document, informé qu'il a rejeté le recours de Cheikh Alassane Sène. Ce dernier estimait que la Commission de recensement des votes a attribué un siège supplémentaire à Benno Bok Yakaar sur la base du plus fort reste, alors que ladite coalition n’y est pas éligible.



Pour le reste, l’institution a confirmé les résultats provisoires de la Commission de recensement des votes. Benno a toujours 82 sièges (57 sur la liste départementale et 25 sur la liste nationale); Wallu 24 sièges (16 sur la liste départementale et 8 sur la liste nationale) ; Yewwi 56 sièges (39 sur la liste départementale et 17 sur la liste nationale) ; Bok Gis Gis 1siège, Aar 1 siège, les Serviteurs 1 siège.