Déthié Fall, le mandataire de Yewwi Askan Wi a réagi, suite à la publication des résultats par la Commission nationale de recensement des votes.

«Les populations ont rejeté le président Macky Sall qui, désormais, ne peut plus faire comme avant, engager des réformes qui vont dans le sens de l’appauvrissement des sénégalais et de leurs ressources. Il sera obligé de conjuguer avec l’opposition et il sera obligé aujourd’hui de se comporter au niveau de l’Assemblée nationale avec sa coalition comme opposition parlementaire. Parce qu’il n’est plus majoritaire.»



Les recours de Yewwi



« Maintenant, vous avez tous suivi que le président de la Commission nationale ne vous a pas fait lecture des réprobations faites par les coalitions. Il s’est juste limité à dire que ces observations seront transmises au Conseil constitutionnel. En résumé, Macky Sall n’a plus de majorité, malgré les micmacs, la fraude massive, il est réduit à sa plus simple expression dans ce pays, le projet qu’il avait pour l’opposition, en son temps. Le peuple sénégalais l’a réduit à sa plus simple expression en lui ôtant la majorité absolue au niveau de l’Assemblée nationale.»