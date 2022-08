vendredi 12 août 2022 • 384 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM-(Dakar) La coalition AAR semble avoir adopté la même stratégie que le reste de l’opposition qui se retient de commenter la transhumance du leader de Bokk Guis Guis, Pape Diop. Dans une note reçue à IGFM, Thierno Bocoum et ses camarades ont préféré renouveler leur ancrage dans l’opposition Sénégalais et réaffirmer leur engagement à combattre le 3e mandat de Macky Sall. Ils ont également livré l'avis de ladite coalition sur les résultats publiés par le conseil Constitutionnel.

«Suite à la publication des résultats officiels des élections législatives du 31 juillet dernier, la coalition AAR SÉNÉGAL salue la maturité démocratique du peuple sénégalais et remercie tous les militants et sympathisants pour leur engagement et la détermination dont ils ont fait preuve», lit-on dans le communiqué.

PUBLICITÉ

Adressant ses félicitations aux deputès élus, AAR SÉNÉGAL prône également «une législature de qualité» afin de répondre aux attentes du peuple.

PUBLICITÉ

Les alliés de Thierno Alassane Sall d’ajouter: «La coalition AAR SÉNÉGAL, résolument ancrée dans l’opposition, jouera pleinement son rôle dans la volonté commune des leaders d’apporter de vrais changements de paradigmes dans la manière de faire fonctionner l’Assemblée nationale et de représenter le peuple sénégalai. La coalition AAR SENEGAL réitère sa volonté de faire face à toutes velléités de troisième candidature du Président Macky SALL.

».