L'annonce cruciale de Doudou Wade sur le Retour de Karim

mercredi 12 avril 2023 • 999 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

PUBLICITÉ

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est en plein dans la préparation des élections et a déjà choisi son candidat qui ne devrait pas tardé à effectuer son retour au Sénégal. L’annonce est de Doudou Wade, membre du comité directeur dudit parti. «Karim Wade est le seul et unique candidat du Pds et rien ne peut empêcher sa participation aux élections de 2024. Il prépare déjà son retour, mais la date sera fixée selon le calendrier du parti», a-t-il révélé dans l’émission QG de TFM.



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 999 fois.

Publié par Birame Ndour editor