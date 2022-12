mercredi 7 décembre 2022 • 411 lectures • 1 commentaires

Les lions sont arrivés, hier, nuitamment à Dakar. Ils ont été reçus par le chef de l’Etat qui s’est dit fier de ce qu’ils ont réalisé. ci-dessous les extraits phares de son discours publié par L’Obs.

«Il faut être fiers de vous, fiers de ce que vous avez fait. Vous avez, mené cette campagne sans votre camarade Sadio Mané. notre "Nianthio" national, à qui je renouvelle mes meilleurs vœux de bon rétablissement. Sans Sadio et bien d'autres camarades en huitièmes, Idrissa Gana Guèye n'était pas aussi sur le terrain, notre cher Kouyaté non plus. Donc, il n'y a pas de quoi de rougir et vous êtes tombés devant l'Angleterre (...)

En huitièmes de finale, vous êtes tombés sur du lourd, c'est la loi du sport, avec l'Angleterre, berceau du football. Vous avez donné le meilleur de vous-mêmes et vous l'avez surtout fait dans l'organisation et la discipline. Les lendemains de défaites sont parfois difficiles, mais ce n'est pas pour autant que nous allons oublier la joie que vous nous avez apportée. Cette joie de nous donner, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, la Coupe d'Afrique des nations.

Bien sûr nous aurions voulu aller plus loin, mais nous allons nous préparer pour aller plus loin. Cette Coupe d'Afrique des nations que vous avez apportée au Sénégal et la qualification au Mondial pour la troisième fois et pour la deuxième fois consécutive, montre que vous méritez votre titre de champion d'Afrique. Nous avons une belle équipe, des joueurs jeunes, talentueux et patriotes. Pour certains qui sont nés et ont grandi à l'étranger, ils ont fait le libre choix de rejoindre la "Tanière" et de jouer sous les couleurs de notre pays. C'est un choix de cour, sachant que le cœur est le dépôt de nos émotions.

Je vous renouvelle ma confiance et mon soutien. Et soyez rassurés, je resterai toujours votre premier supporter pour que, dans votre préparation aux prochaines échéances, rien ne vous manque au plan administratif et logistique. Dans cette perspective, d'ailleurs, je maintiens les primes de qualification en quart de finale qui étaient prévues si jamais vous étiez qualifiés. Nous verserons l'intégralité de la prime de qualification de quart de finale pour l'ensemble de la délégation.»