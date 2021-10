jeudi 14 octobre 2021 • 308 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Joseph Koto est décédé, ce jeudi 14 octobre 2021 des suites d'un malaise. Retour sur le parcours de cette figure du football sénégalais.

C'est peu avant 18h que nous avons appris la mauvaise nouvelle, que Koto est mort des suites d'un malaise. Une information confirmée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contactée par IGFM. Retour sur la carrière de l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal.

La JA, son club de coeur

Il était plus connu à la Jeanne d'Arc de Dakar où il a passé une grande partie de sa carrière. Après avoir mis un terme à sa carrière, il s'est rendu à Clairefontaine en France pour un stage d'entraîneur. C'est à son retour qu'il a été nommé entraîneur adjoint d'Amsata Fall et d'autres techniciens à la JA son club de cœur. Avec eux il remporté 4 fois d'affilée le championnat du Sénégal et disputé une finale de Coupe CAF.

Caire 86

Banquier de formation, il fait partie de la génération qui a disputé la Coupe d'Afrique des Nations "CAIRE 86", avec Bocandé...Il a réussi à jouer 10 ans de suite en équipe nationale de football du Sénégal même s'il n'a pas remorté de trophée en tant que joueur.

Vainqueur de plusieurs tournois de l'UEMOA

Avec Koto comme entraîneur de l’équipe locale, le Sénégal a remporté plusieurs tournois de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Mieux, c'est le seul entraîneur sénégalais à remporté un trophée avec une sélection nationale. Koto a néanmoins disputé une demi-finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en 2009. Titulaire de la licence A CAF et la Licence A allemande, Koto s'est aussi retrouvé sur le banc des pétites catégories. Il a réussi à ramener les U20 en finale de la CAN de leur catégorie en 2015 et en 2017 et en demi-finale de la Coupe du monde de la catégorie en 2015. Il a également été nommé sélectionneur des Olympiques (U23).

Intérimaire sur le banc des Lions A

De son vrai nom, Marie Joseph François Koto a assuré l’intérim à la tête de la sélection A du Sénégal après le limogeage d’Amara Traoré après une CAN 2012 décevante marquée par trois défaites en autant de sorties. Mais, il n'a pas été retenu longtemps. La non-qualification des Lions pour la CAN 2013 était à l'origine de ce choix, dix jours après la débâcle du match contre la Cote d’Ivoire à Dakar. Il a été sélectonneur de l'équipe A entre juillet 2012 et octobre 2012.

Sa dernière sortie sur le banc d'une équipe, c'était lors de la finale de la COSAFA Cup disputée en juillet dernier, en Afrique du Sud. Avec la sélection locale, il a été battu.

Cette figure du football sénégalais aura fait les beaux jours de son pays dans ce sport roi. Il est décédé à l'âge de 61 ans. Paix à son âme.