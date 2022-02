vendredi 11 février 2022 • 1899 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Star de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané et ses camarades ont décroché l'étoile qui manquait tant sur le maillot sénégalais. Aujourd'hui retourné à Liverpool, il a tenu à faire un post sur Facebook pour parler de cette belle aventure qui s'est terminée par un sacre continental.

"Lentement, je réalise ce qui s'est passé au cours des derniers jours et encore parfois je pense que je rêve. Tellement fier de nous tous, je ne trouve même pas les mots ce que cela signifie pour moi. Nous avons écrit l'HISTOIRE.



Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je tiens aussi à dire merci à tous les camerounais, c'était une CAN incroyable avec une super ambiance. Vous avez tous été un hôte parfait de ce tournoi.



Dans tout cela, je ne veux pas oublier mes condoléances aux familles de toutes les victimes qui ont perdu la vie lors du tragique accident du stade. Nous ne vous oublierons jamais."





Look who's back 😁🇸🇳 pic.twitter.com/BnEhtTwdbO

— Liverpool FC (@LFC) February 11, 2022