jeudi 17 février 2022 • 484 lectures • 1 commentaires

La question malienne était au cœur des débats lors d’une réunion entre le président Macky Sall, Emmanuel Macron, des responsables de l’Union européenne et de la Cedeao, hier nuit. Ce jeudi, dans la matinée, ils ont fait face à la presse. Président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall a réagi sur la décision française de retirer ses forces du Mali.

«Nous avons retenu hier, avec nos partenaires, que considérant les situation nouvelles au Mali, nous comprenons cette décision prise par les autorités européenne et françaises de ne pas poursuivre leur intervention sur le théâtre malien. Compte tenu des situation née un peu des deux coups d’Etat et des difficultés qu’il y a entre autorité maliennes et les autorités européenne sur les opérations en cours.



Nous en avons pris acte. Mais surtout nous avons convenu, avec l’Europe, que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains. Là-dessus c’est un consensus. Et il est heureux qu’un engagement ait été pris de rester dans la région et de réarticuler le dispositif.



Nous espérons seulement que les discussions entre la Cedeao et le Mali permettront d’arriver à un retour normal à des institutions civiles issues d’élections de façon à pouvoir reprendre le cours normal des choses.»

