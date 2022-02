jeudi 24 février 2022 • 586 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) Le retrait des troupes françaises du Mali n’est en aucun cas un échec pour la France et ses partenaires. Tel est la conviction du Commandant des éléments français au Sénégal, le Général Michel Delpit qui a fait face aux journalistes à Dakar.

«C’est une décision qui a été annoncée par le président Macron, il y’a quelques jours. C’est après une phase de concertation étroite avec nos partenaires africains et nos alliés européens et nord-américains. Cela fait suite, au fait que les conditions politiques et juridiques pour le bon accomplissement des missions des forces françaises sur le sol malien ne sont plus réunies. La junte malienne a fait le choix d’une rupture de confiance avec la communauté internationale», a-t-il précisé.



Le General de Brigade français s’est gardé de dire que le Mali est le principal perdant dans cette rupture. Mais, il a fourni des arguments pour démontrer la contribution des forces françaises dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays.



« Le bilan de la force Barkhane après 9 ans d’opérations est très positif. Cette force qui s’est engagée a permis d’éviter l’effondrement du Mali en 2013. Elle a directement contribué à la montée en puissance des forces armées maliennes qui, à l’époque étaient seulement composées de 7000 hommes. Aujourd’hui elles sont de l’ordre de 40 000 hommes, très bien structurés et capables de produire des effets opérationnels extrêmement significatifs sur l’adversaire avec courage. C’est une force qui a également obtenu beaucoup de succès tactiques en mettant hors de combat plusieurs centaines de Djihadistes et de nombreux chefs de réseaux terroristes», a-t-il dit.



Par ailleurs, le General français précise que malgré cette rupture avec le Mali, les forces françaises et alliées sont résolues à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel et aux cotés des États africains qui le souhaitent.



S’agissant des actions des éléments français au Sénégal, le General Michel Delpit informe qu’il s’agit d’un partenariat militaire opérationnel. "Des actions de coopérations entre nos armées qui se traduisent par des échanges de bonnes pratiques, la conduites d’exercices et d’entrainements conjoints de façon à mécaniser un certain nombre de savoir-faire."

