jeudi 14 mars 2024 • 787 lectures • 2 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a confirmé le retraite internationale de Youssouf Sabaly. Le sélectionneur national s'exprimait, chez nos confrères de Sud FM Ziguinchor.

"Sabaly a décidé d’arrêter sa carrière internationale", a-t-il confirmé lors d'un entretien avec la radio. "Il pense qu’avec les blessures à répétitions depuis trois ans, il est temps pour lui d’arrêter avec la sélection et se concentrer sur son club de Betis", a expliqué le techncien sénégalais à la veille de l'annonce de la liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux du mois de mars contre le Bénin et le Gabon.



"C’est vrai qu’au départ, je n’étais pas d’accord..."



"Je peux comprendre qu’à un moment, un joueur ait besoin de se reposer. C’était le cas avec Mbaye Niang. On lui a accordé ce qu’il voulait", a ajouté Aliou Cissé, ce jeudi.



"C’est vrai qu’au départ, je n’étais pas d’accord mais comme il insistait, j’ai décidé d’accepter. Derrière, l’équipe a continué à évoluer. On a gagné la CAN sans lui", a soutenu le sélectionneur national, indiquant Niang a "émis récemment le souhait de revenir en équipe nationale, il n’y a pas de souci à ce niveau".



Pour rappel, Sabaly (31 ans) arrête sa carrière internationale après 7 ans en sélection (32).