vendredi 31 décembre 2021 • 465 lectures • 0 commentaires

Société 7 heures Taille

En 2021, le Sénégal s’est enrichi de nouvelles infrastructures qui ont été inaugurées par le chef de l’Etat Macky Sall. iGFM vous liste ici, 7 d’entre elles qui impacteront, à coup sûr, la vie des sénégalais durant les prochaines années.

1 - La première de ces infrastructures d’envergure, a été inaugurée en fin Mai. Il s’agit de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Un établissement sanitaire de niveau 2, doté de 150 lits et de 4 salles d’opération. Elle va certainement beaucoup soulager nos concitoyens qui ralliaient Dakar pour certains soins particuliers.







2 - Puis en juin, verra le jour, le Data Center de Diamniadio. « C’est une grande révolution pour la souveraineté digitale de notre pays, qui disposera pour la première fois de sa propre structure de stockage de données numériques”, s’était réjoui le chef de l’Etat.



3 - C’est aussi en juin que le chef de l’Etat a inauguré l’un des projets qui lui tenaient à cœur. Il s’agit de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de Diamniadio (ISEP). Son coût :3 milliards de CFA. Un établissement qui, à coup sûr, renforcera l’offre de formation professionnelle diversifiée dans la bataille pour l’employabilité des jeunes.





4 - En juillet, c’est à Keur Momar Sarr que l’autre importante infrastructure sortira de terre. Il s’agit de la 3ème usine de traitement d’eau potable (KMS3). D’un coût de 433 Millions d’euros, elle est conçue pour produire 100.000 m3 d’eau/jour durant sa 1ère première phase et 200.000 m3 dans la seconde pour servir 4 millions de sénégalais. Malgré d’importance de l’infrastructure, des impairs demeurent cependant, dans l’approvisionnement en eau.







5 - En juillet, le Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr aussi a été inauguré par le président Macky Sall. Il est érigé sur une superficie de 5.000 hectares, financé par l'Etat du Sénégal pour 6,2 milliards de Cfa. Une production annuelle de 5.000 tonnes de cultures fourragères y est attendue. Il pourrait avoir un impact net sur le secteur agricole et sur la vie des populations rurales de la Zone.



6 - En Septembre, c’est à Touba que le président Macky Sall s’est rendu pour inaugurer le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim. L'infrastructure est dotée de 300 lits et d'un équipement performant pour un coût de 36 milliards de FCFA. Les malades de la Zone pourraient, si l'hôpital tient toutes ses promesses, faire l’économie d’un déplacement sur Dakar, pour certains soins.







7 - L’année sera bouclée par le parachèvement d'un des projets phares du régime de Macky Sall. Il s’agit du Train Express Régional qui a été officiellement mis en service le 27 Décembre dernier. Les populations devraient bientôt sentir son impact dans la mobilité, bien que beaucoup souhaitent que les tarifs soient édulcorés.