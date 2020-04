Rétro CAN 2015 : revivez les meilleurs moments du match Ghana-Sénégal

iGFM-(Dakar) Nous avons décidé de vous proposer chaque week-end un rétro des CAN et Coupes du monde de football. Vous aurez les matches qui ont marqué le parcours des « Lions » du Sénégal dans ces deux compétitions. Vous aurez également les matches des autres grandes nations du football africain. Histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire en cette période de covid-19 où beaucoup de nos internautes sont confinés. Aujourd’hui, nous vous proposons le premier match du Sénégal lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Les Lions d’Alain Giresse avaient livré un match fou face au Ghana. Suivez.