iGFM (Dakar) Après de nombreux reports en raison du coronavirus, le calendrier de l’année sportive a été très riche en 2021, avec notamment la Ligue des Champions, le Mondial de Beach Soccer, la Formule 1, l'Euro et les Jeux olympiques de Tokyo. Retour sur une année marquante.

Édouard Mendy (Vainqueur C1, Supercoupe d'Europe...)



Son nom a fait le tour du monde en 2021. Édouard Mendy a en grande partie participé à la belle saison de Chelsea cette année avec d'abord la Ligue des Champions (C1) un an seulement après son arrivée à Londres. Il a ensuite remporté la Supercoupe d'Europe avant d'être élu meilleur gardien UEFA. Sans oublier ses nombreux clean Sheets. Mieux, en sélection, le gardien de but a largement contribué à la qualification des Lions du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations et aux barrages des éliminatoires pour le Mondial 2022.



Sadio Mané (Meilleur buteur en activité en équipe nationale)



Même s'il n'a pas trop brillé avec Liverpool, Sadio Mané (11 buts et 3e en championnat) s'est rattrapé en sélection du Sénégal. L'attaquant des Reds a porté son équipe nationale pendant les éliminatoires de la CAN 2021 et de la Coupe du monde 2022. En effet, il a dépassé Mamadou Niang et Jules François Bocandé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale de football du Sénégal. Avec 26 buts, il est à 3 réalisations du recordman Henri Camara.



Sénégal (champion d'Afrique Beach Soccer)



En 2021, l'équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal a marqué les esprits avec d'abord un sixième sacre continental, son troisième de suite. En Coupe du monde, les Lions de la plage ont fini à la 4e place, une meilleure performance mondiale.



Max Verstappen (champion du monde Formule 1)



Max Verstappen a arraché un huitième titre record à Lewis Hamilton avec un dépassement dans le dernier tour du GP d’Abu Dhabi pour clore l’une des saisons de Formule Un les plus palpitantes depuis des années en tant que premier champion du monde néerlandais.



Italie (Vainqueur Euro)



L'Europe a vécu un Euro incroyable avec le sacre de l'Italie. Cette dernière a battu l’Angleterre aux tirs au but (1-1 a.p., 2-3). La Squadra Azzurra a remporté son deuxième championnat d’Europe, 53 ans après son premier sacre, en 1968.



Les États-Unis maîtres des JO



Les Étas-Unis sont restés les maîtres des jeux olympiques avec 113 médailles : Or (39), Argent (41) et Bronze (33) lors de l'édition 2020 qui s'est déroulée en 2021 au Japon (Tokyo). En revanche, le Sénégal est rentré avec zéro médaille.