jeudi 29 décembre 2022 • 174 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Du sacre des Lions du Sénégal en passant par le Ballon d'Or de Sadio Mané (...), l'exploit du Maroc au Mondial, il faut dire que 2022 a été incontestablement une année sportive très riche. Retour sur une année marquante.

Le sacre des Lions à Yaoundé



La victoire finale du Sénégal lors de la CAN 2021 au Cameroun reste sans aucun doute le gros exploit du football sénégalais. Le 6 février 2022, à Yaoundé, les Lions ont décroché leur première Coupe d'Afrique de leur histoire face à l'Egypte aux tirs au but. Mieux, Cissé est devenu le premier entraîneur sénégalais à remporter une CAN. Sadio Mané a été à cette occasion élu meilleur joueur du tournoi.







L'exploit historique du Maroc



L'année 2022 a été également marquée par l'exploit énorme du Maroc à la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont terminé à la 4e place du Mondial qatari devenant également la première nation africaine à accéder en demi-finales de cette compétition.







Ballon d'Or France Football : Mané décroche une 2e place historique



En 2022, Sadio Mané arrive en deuxième position devant Kevin de Bruyne (3e) et Robert Lewandowski (4e) au classement du Ballon d'Or «France Football», remporté par Benzema. Par sa simple présence au sein du top 3 du ballon d’Or, la star sénégalaise réalise un exploit en devenant le premier joueur africain à atteindre le haut de ce classement. Et ce, depuis George Weah (Libéria), premier et dernier lauréat africain en 1995.







Le doublé aux Caf Awards



Sans surprise, Sadio Mané a décroché son deuxième ballon d'Or africain après celui de 2019, pour sa saison tonitruante avec Liverpool. Sans oublier son sacre à la CAN avec le Sénégal. C'est tout sauf un hasard.







La 3e étoile de l'Argentine



À l'occasion de la 22e édition de la Coupe du monde 2022, l'Argentine est remontée sur la première marche du podium en décrochant sa troisième étoile devant la France à l'issue d'une finale explosive qui s'est terminée aux tirs au but. C'était aussi une occasion pour Messi de remporter son premier mondial avec l'Argentine avant peut-être de raccrocher avant la prochaine édition prévue en 2026 en Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique).







L'année de Karim Benzema



L’année 2022, c’est aussi celle où Benzema a trôné au sommet du Football mondial. Après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, l'international français a été sacré Ballon d'Or «France Football» pour la première fois de sa carrière, devant Mané qui était son principal concurrent. Mais l'année du buteur madrilène s'est mal terminée avec un mondial raté à cause d'une blessure.







7e sacre des Lions du Beach Soccer



Cette année, le Sénégal a encore confirmé son statut de meilleure nation africaine en Beach Soccer en remportant son 7e titre devant l'Egypte, au Mozambique. Mieux, les lions de la plage ont conservé leur titre pour la 4 fois d’affilée. Il s'agit du premier titre pour le nouveau sélectionneur Mamadou Diallo.







Lutte : Bombardier gagne et perd, Siteu envoie Papa Sow en retraite



Le 1er janvier 2022, Bombardier a encore battu Balla Gaye 2 pour la deuxième fois. Mais le premier lutteur cité a été par la suite battu par Eumeu Sène fin mars 2022.



Dans la même année, Balla Gaye 2 a pris le dessus sur Gris Bordeaux avant que Siteu ne fasse de même face à Papa Sow. Ce dernier est parti à la retraite après cette défaite. Reug Reug a également battu Gouy Gui cette année.







L'Afrique s'illustre au tournoi du Grand Chelem



Au cours de cette année, l'Afrique s'est également illustrée sur le plan international grâce à la Tunisienne devenue la première africaine finaliste d'un tournoi du Grand Chelem (tennis). Ons Jabeur à Wimbledon puis à l'US Open.



En athlétisme, il faut noter le 6/6 inédit des marathoniens kényans, vainqueurs des six épreuves majeures du calendrier mondial.

PUBLICITÉ