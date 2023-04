lundi 10 avril 2023 • 368 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Hier soir, l’Olympique de Marseille jouait un match important pour la course à la Ligue des Champions. Côté lorientais, les Merlus profitent de leur bon classement pour tenter de terminer la saison le plus haut possible. Mais c’était un match particulier pour Bamba Dieng.

Auteur d’une saison 2021/2022 prometteuse avec l’OM, le Sénégalais avait été écarté par Igor Tudor avant d’être réintégré par le Croate puis vendu à Lorient cet hiver. En retrouvant donc ses anciens partenaires, l'international sénégalais ne s'est pas montré rancunier.



"Une revanche contre OM ? Non, même pas, ce qui devait arriver est arrivé"



"C’était un match important pour moi et l’équipe. On a fait ce qu’il fallait. Il fallait les empêcher de jouer et c’est ce qu’on a fait. Le coach m’a demandé de rester sur Rongier, pour le faire déjouer. Je devais garder les ballons devant. Je pense que j’ai fait l’essentiel. Une revanche contre OM ? Non, même pas. Je suis tranquille. J’ai joué naturellement, c’est le destin. Ce qui devait arriver est arrivé. Je les connais. Je ne peux pas dire plus. Ce n’était pas une revanche. Je suis content à Lorient. La vie est belle ici." Et pour le moment, Dieng c’est 2 buts en 10 matches de L1 avec les Lorientais.



Lorient-Marseille s'est soldé par un nul (0-0).