IGFM - Entre Macky Sall et Jean-Paul Dias, l’idylle politique avait vite tourné court. La séparation était presque consommée. Un fossé énorme éloignait les deux alliés de la Présidentielle 2012.

Le leader du Bloc des centristes Gaïndé (Bcg) avait même déclaré à l’émission dominicale «Grand jury» de la Radio futurs médias (Rfm), qu’il n’irait pas aux prochaines Locales avec l’Apr et que s’il savait qu’en 2020, on parlerait de troisième mandat, son parti ne soutiendrait pas Macky Sall. Mais hier, c’est un autre épisode qui s’est joué. Macky Sall et Jean-Paul Dias se sont retrouvés. Jean-Paul Dias a été reçu en audience hier jeudi en fin de matinée par le chef de l’Etat Macky Sall au Palais de la République (Dakar).

Lors de cette rencontre, ils ont levé les équivoques, arrondi les angles et trouvé plusieurs compromis. Les deux alliés se sont entendus sur une nouvelle collaboration plus rapprochée. Surtout que Jean-Paul Dias se plaignait du fait qu’il n’était plus convié aux réunions de Benno bokk yakaar (Bby). Macky Sall lui a promis de traiter directement avec lui.

A l’origine de leur brouille, Jean-Paul Dias évoquait un «ensemble de malentendus, une absence de communication, mais pas un problème purement politique». Ce qui avait poussé le leader du Bcg a tourné le dos à Macky Sall lors des dernières Législatives de 2017 pour s’allier avec la coalition Taxawu Dakar de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall.