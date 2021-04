jeudi 29 avril 2021 • 442 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Battu pour la première fois de sa carrière en MMA, Reug Reug a réagi après sa défaite. Contestant la défaite, le Sénégalais a fait savoir qu'il a reçu un coup à la gorge.

“Nous allons faire un appel de la décision d’arbitrage du combat, il est clair que j’ai été frappé à la gorge, ce qui me rendait incapable de continuer de me battre. Mon espoir est de pouvoir disputer à nouveau le combat et de le gagner“, a posté le lutteur qui disputait son quatrième combat dans cette discipline.

Pourtant, Reug Reug était bien parti pour remporter son duel après ses trois derniers succès en autant de sorties avant son combat de la nuit dernière. A la veille, il s'était confié à IGFM : "C'est différent de la lutte. Il y a plus d'argent ici (MMA) et de moyens. La santé elle est aussi meilleure ici. Ici, c'est le haut niveau, c'est à l'international, raison pour laquelle il y a cette différence. Les conditions sont meilleures. J'ai envie de ramener la ceinture de champion au Sénégal."