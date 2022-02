vendredi 25 février 2022 • 166 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Face à Gouye Gui, ce jeudi, pour leur dernier duel verbal, Reug Reug, est revenu sur son succès obtenu dimanche dernier, à l'arène nationale.

"Le jour du combat, je me suis réveillé à 10h. Je ne connais pas la pression. J'ai toujours lutté sans pression. C'est ma manière de faire. Dieu merci. Je ne suis pas plus fort que Gouye Gui, mais je tiens à préciser que j'ai tenté autre chose que ce que je voulais. J'ai remarqué qu'il n'a pas déplacé ses jambes et j'ai attaqué pour pouvoir le terrasser. C'est Dieu qui a été avec moi, mais Gouye Gui est un grand champion. Je remercie mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ce combat."