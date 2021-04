mardi 6 avril 2021 • 928 lectures • 0 commentaires

Société 6 heures Taille

iGFM - (Dakar) La réunion regroupant le Cadre unitaire de l'islam au Sénégal, les membres de la commission d'observation du croissant lunaire et le ministère de l’Intérieur a abouti à la mise en place d’un comité provisoire.

La rencontre, ouverte par le Ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome, a abouti à la création d'un Comité de pilotage transitoire. Celui-ci sera codirigé par Ahmadou Cissé Ndieguene, Dr Mohamed Bouchra Dieye et Oumar Diene.

«Ce comité provisoire de la Conacoc organisera dans l'unité et pour l'intérêt des musulmans, l'observation du croissant lunaire en vue du mois de Ramadan rédempteur, et poursuivra son travail dans les mois à venir pour consolider la Conacoc et améliorer ses modalités de travail», renseigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy du Cadre unitaire de l'islam au Sénégal dans son communiqué de presse.

Pour rappel, l'objet de la rencontre était d'assure rla médiation au sein de la Conacoc pour retrouver l'unité des musulmans dans l'observation du croissant lunaire.