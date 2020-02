Réunion de crise à Manchester City !

iGFM-(Dakar) Cela a fait l’effet d’une onde de choc. Manchester City a été exclu, pour deux saisons, de participation aux prochaines compétitions européennes. Selon Footmercato, ce samedi, tout le monde au club était convoqué à une réunion de crise.

Manchester City a vécu une fin de semaine très compliquée. D’un point de vue sportif, les Citizens ont vu, à distance, la victoire de Liverpool, les reléguant à vingt-cinq points du leader en Premier League. D’un point de vue administratif, c’est encore plus compliqué puisque vendredi soir nous apprenions que l’équipe dirigée par Pep Guardiola, le technicien espagnol, avait écopé d’une lourde sanction pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier de l’UEFA.

« La chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (c’est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) et de payer une amende de 30 millions d’euros », pouvait-on ainsi lire sur le communiqué fourni par la fédération continentale. Mais ce n’est pas tout puisque la Premier League pourrait aussi prendre des sanctions à l’encontre des Skyblues, comme retirer un titre, des points, ou les rétrograder.

Il fallait rassurer les joueurs

Quelques heures après l’annonce de l’Union européenne des associations de football, les téléphones ont chauffé si on en croit les informations du Daily Mail. En effet, dans l’heure qui a suivi, les joueurs ont été informés qu’ils étaient convoqués à une réunion de crise ce samedi pour discuter avec le directeur général du club britannique Ferran Soriano. Selon divers médias anglais, cette réunion avait pour but de rassurer les stars de la formation de Manchester.

Ainsi, le plan de Manchester City pour l’avenir devrait être assez simple. Pour commencer, City pourrait, voire devrait, faire appel auprès du TAS des sanctions de l’UEFA. Ensuite, cette réunion avait aussi pour fin de dire aux joueurs que tout pouvait changer alors que des rumeurs ont commencé à arriver sur la toile sur d’éventuels départs de stars, mais aussi de l’entraîneur, Pep Guardiola, qui pourrait être remplacé par Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham.