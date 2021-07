vendredi 30 juillet 2021 • 895 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Au terme de la réunion du Conseil national de gestion des épidémies qui s'est tenue ce vendredi, Marie Khemess Ngome Ndiaye, Directeur général de la Santé a fait le point. La situation est tendue.

"Ce qui nous inquiète le plus, c’est ce que les laboratoires nous ont révélé. C’est-à-dire que sur 100 prélèvements, dans les 60 il y a le variant Delta. Et tout le monde sait que le Variant Delta est à l’origine de la tragédie dans le monde. Ce qui le contractent peuvent contaminer 6 à 10 personnes. C’est pourquoi il y a tension sur les lits.



Les jeunes aussi sont infectés. Certains d'entre eux meurent parce qu’ils n’ont pas eu à se vacciner. On en voit des gens qui se sont vaccinés et qui contractent la maladie. Mais il y a plus de cas graves chez ceux qui ne se sont pas vaccinés.



54% ds personnes infectées sont des femmes. Cela montre que la maladie n’épargne personne. D’hier à aujourd’hui, nous avons vu des enfants qui ont 2 ans qui ont la maladie. Certains ont perdu la vie. Parmi eux, il y en a qui avaient des comorbidités.Cela veut dire que la surveillance doit être renforcée.



Les femmes enceintes aussi sont concernées. Certaines ont accouché par césarienne. Il y en a qui ont survécu, d’autres ont perdu la vie avec leur bébé. Ce qui est vraiment difficile. Mais cela ne nous décourage pas."