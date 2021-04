lundi 19 avril 2021 • 85 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce lundi, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunit à son siège, renseignent des médias spécialisés. Au menu : élections, sélections nationales (A, U20 et U23).

L’actualité sportive sénégalaise est dominée ces derniers jours par les élections à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Pourtant, il reste quatre mois avant de connaître le successeur de Me Augustin Senghor. Ce dernier, qui n’a toujours pas officialisé sa candidature, n’écarte pas de briguer un 4ème mandat à la tête du football sénégalais, selon ses proches.



Mais cette envie de se présenter se serait heurtée à celle de son proche collaborateur : Saër Seck, actuel président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) aurait annoncé à Senghor sa candidature.



Hormis Senghor et Seck, d’autres noms sont annoncés à la présidence de la FSF. C’est le cas de Mady Touré qui a déjà officialisé sa candidature et a déjà mis la pression sur l’équipe fédérale. il y a quelques jours, il avait demandé une installaton, et dans les plus brefs délais, du comité électoral. sa demande n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.



On connaîtra, ce lundi, la composition de ce Comité, mais aussi celui de recours en matiére électorale, lors de la réunion tant attendue du Comité excécutif de la FSF.



D’autre points importants comme la composition des attelages, technique et médical, des équipes nationales seront évoqués. Le cas Aliou Cissé trés critiqué aprés la piètre prestation des Lions contre le Congo (0-0) et l’Eswatini (1-1) devrait également être évoqué.



Cette réunion devrait tirer en longueur en raison des nombreux points qui seront sur la table.