iGFM (Dakar) A trois ans et demi des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), a tenu une réunion avec les différentes fédérations concernées, ce jeudi matin, dans la capitale sénégalaise. Le coordonnateur des Jeux, Ibrahima Wade, a fait le point.

"Comment garantir une participation de qualité des sportifs ? C’est là où le Comité national Olympique a souhaité avoir cette réunion d’aujourd’hui pour un dialogue de vérité avec les Fédérations nationales parce que ce n’est pas le rôle du Comité d’organisation de préparer les athlètes, de faire la détection, de les entrainer. Ce n’est pas non plus le rôle du Comité national Olympique mais c’est aussi des fédérations nationales qui ont cette délégation de pouvoir en relation avec le comité olympique qui doivent garantir ce travail de préparation. Ils sont chargés du développement de la discipline, de la participation aux compétitions internationales."



Monter une coalition composée de CNOSS, fédérations, ministère des Sports...



"Nous avons un dialogue fort, ouvert qui nous a permis de savoir où sont les périmètres de responsabilité. Que doivent faire les fédérations ? Je crois qu’elles ont bien compris et le comité olympique, l’État du Sénégal à travers le ministère des Sports seront là pour accompagner toute la dynamique. Finalement, ce qu’on a retenu c’est de monter une coalition composée de comité olympique, fédérations, ministère des Sports et toutes les entités de l’État pour garantir les meilleures conditions de préparation, de sélection des athlètes. C’est une responsabilité partagée. Ce que je retiens est une grande satisfaction. Je peux vous dire que le Sénégal fera mieux que l’Argentine."



Pour rappel, Dakar, Diamniadio et Saly sont les trois villes qui abriteront ces Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) du 31 octobre au 13 novembre 2026.