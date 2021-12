mercredi 1 décembre 2021 • 707 lectures • 2 commentaires

En prison pour une affaire de cambriolage, Thierno Amadou Diallo, l’homme qui avait filmé Kilifeu à son insu, est libre. Ce, au moment où Kilifeu, qui a porté plainte contre lu pour collecte illicite de données personnelles, est encore en prison. C’est ce qu'a révélé Y’en a marre dans sa conférence de presse. Extrait de leur propos liminaires.

«L’information d’aujourd’hui c’est que ce matin, vers 12 heures, on a reçu l’info selon laquelle Thierno Amadou Diallo a été libéré. On a eu l’info d’un proche à nous qui est allé rendre visite à Kilifeu et qui est tombé sur la scène de la libération en Katimini.



Et nous avons usé de nos sources au sein de l’institution pour avoir confirmation que Thierno Amadou Diallo a été mis sous liberté provisoire et sous contrôle judiciaire, au moment où la liberté provisoire a été refusée à Kilifeu. Cela veut dire ce que cela veut dire.



Ils sont en train de faire payer à Kilifeu pour tout son engagement et toute sa détermination aux côtés du peuple sénégalais. Et nous l’avons vu lors des évènements de mars et de tous les dossiers qui l’ont précédé et suivi, Kilifeu a toujours été là aux côtés du peuple sénégalais.



Au-delà de ce dossier qui les retient à Rebeuss, il a été entendu sur une autre plainte de Kilifeu pour collecte et diffusion de données à caractère personnel. C’est-à-dire les éléments (les vidéos) mêmes qui fondent la saisine du procureur. Pire aujourd’hui, il a été libéré et Kilifeu va dormir à Rebeuss.(…)»