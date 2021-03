jeudi 25 mars 2021 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) 43 pêcheurs morts ou disparus dans des accidents en mer. C’est le bilan des pertes en vies humaines enregistrées au Sénégal depuis le début de l’année 2021.

Le bilan des accidents survenus en mer est lourd. Et les chiffres font froid dans le dos. Selon le directeur adjoint de la Protection et de la Surveillance, Adama Faye, du 1er janvier au 23 mars 2021, 43 pêcheurs ont péri en mer sur toute la côte sénégalaise.

« Nous avons 29 accidents cette année et 43 pêcheurs ont été portés disparus ou morts en mer », a révélé Adama Faye. Il a également indiqué que, pendant ce temps, il y a des pêcheurs qui ont été sauvés. « 167 personnes ont été assistées ou secourues en mer par le truchement de la marine nationale », dit-il.

En effet, le directeur de la Protection et de la Surveillance maritime a fait savoir que le bilan de l’année dernière était moins catastrophique. Car, se souvient-il : « On avait récapitulé 17 accidents avec un total de 26 personnes mortes ou portées disparues pour la même période et 86 personnes ont été secourues pour la même période ».

A l’en croire pour l’année 2020, ils ont enregistré 88 accidents occasionnant 102 pertes en vies humaines et 500 personnes ont été secourues au cours de ces accidents. S’agissant des mesures qui ont été prises pour arrêter ce phénomène, il signale qu’« au niveau de ce premier trimestre, nous avons, avec l’appui de l’Anacim, recensé 29 campagnes de sensibilisation avec 42 375 SMS qui ont été envoyés aux communautés de pêcheurs et 28 220 messages vocaux qui ont été envoyés aux communautés de pêcheurs. »

Avec Rewmi