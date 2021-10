vendredi 29 octobre 2021 • 710 lectures • 0 commentaires

Société 6 heures Taille

iGFM (Dakar) C'est comme un film d'horreur projeté sur les téléphones portables de certains enfants innocents de Keur Mbaye Fall. Les révélations dans l’affaire de viols sur des mineurs qui concerne l’humanitaire français Brice Theret sont crues. Pourtant, elles devaient porter la mention: interdit au moins de 15 ans. Tant elles suscitent des commentaires outrés et des avis donnant l'envie de retrouver le Français et lui donner une bonne raclée.

Brice le "gentil" aurait violé pendant plusieurs mois des enfants défavorisées âgées de moins de 15 ans dans le centre de l'Adtp "Eléments terres" sis à Keur Mbaye Fall.



D’après les révélations de la responsable du centre, B. C. Y. Fall «le Français avait envoyé à l’une des victimes, F. G. dite M. S., des vidéos pornographiques de lui dans lesquelles, torse nu, il exhibait son sexe et se masturbait», informe Libération dans sa parution du jour. «Un enfant du centre nommé O. L. avait d'ailleurs visionné les vidéos des ébats sexuels de Brice Theret. Le mis en cause avait également demandé à une autre victime du nom de M. S. de lui envoyer des vidéos dans lesquelles elle devrait être totalement nue, moyennant la modique somme de 8000 FCfa. Brice entretenait aussi des relatons intimes avec M. S. Mieux, il lui envoyait des vidéos et images pornographiques et lui demandait même d’en faire autant».



Cependant F. Pomane a confessé que « Brice envoyait ces images obscènes sur le réseau whatsapp parce que la jeune fille ne disposait pas de téléphone portable. A charge pour lui de montrer les images ignobles à la mineure ».



Hawa SIGNATE