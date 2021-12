mercredi 1 décembre 2021 • 792 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Foot et responsable du Ballon d'Or, a répondu à la polémique dans une grande interview accordée en Allemagne et reprise par Footmercato.

Le septième. Lundi soir, Lionel Messi a reçu la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour la septième fois de sa carrière. Et ça fait polémique. Ils étaient ainsi nombreux à mettre des joueurs comme Robert Lewandowski ou Karim Benzema devant l'Argentin, qui n'est pas franchement brillant depuis son arrivée à Paris l'été dernier. Les réactions allant dans ce sens se multiplient depuis lundi soir.



"J'ai choisi Lewanddowski en premier mais..."



C'est surtout en Allemagne que ça fait parler, puisque beaucoup voulaient voir l'attaquant polonais être sacré. Et Pascal Ferré, patron du Ballon d'Or, s'est justement exprimé pour le média allemand Watson à ce sujet. « Je n’ai pas mis Messi en premier. J’ai choisi Lewandowski en premier, mais je pense que Messi mérite le Ballon d’Or », a-t-il lancé, avant de répondre à la rumeur concernant l'attribution d'un Ballon d'Or 2020 honorifique pour le joueur du Bayern : « ce que Messi a dit était gentil et intelligent. Je pense que nous n’avons pas à prendre ces décisions très rapidement ».