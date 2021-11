vendredi 26 novembre 2021 • 875 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’enquête diligentée par la police a révélé comment les deux présumés meurtriers ont attenté à la vie du Taximan Moustapha Gueye, qui avait été retrouvé mort au Point E.

Mercredi dernier, le corps sans vie d’un taximan a été retrouvé au quartier Point E, non loin de la piscine olympique. Sur place, les policiers avaient constaté des traces de violence sur le corps du défunt, à leur arrivée. Ils ont ouvert une enquête qui a abouti à l’arrestation de deux personnes.



Selon Libération, les deux meurtriers présumés, qui ont été arrêtés, avaient besoin en urgence de 70 000 francs Cfa. Et c’est ainsi que M. Diop et I. Séméga ont froidement prémédité l’assassinat.



Lors de son enquête, la police a retrouvé le téléphone de la victime chez I. Séméga qui lui a donné, de dos, le premier coup de hache, d’après les aveux de son acolyte.



En effet, c'est vers l'aube, mercredi, que le corps sans vie avait été retrouvé. Plusieurs blessures, par objet tranchant, étaient visibles sur la dépiolle. Identifié comme étant Moustapha Guèye, le défunt était le propriétaire du taxi dans lequel il a été retrouvé mort.



L'un des tueurs présumés avait été arrêté mercredi même, à Yeumbeul. Son présumé acolyte a, lui, été alpagué à Yarakh.