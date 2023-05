mardi 16 mai 2023 • 196 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Coumba Gawlo s’est produite samedi dernier au musée des civilisations noires, accueillie par les cris et les mots d’amour de milliers de personnes. Sous une lumière élégante qui créait un décor épuré s’étendant jusqu’à l’horizon, la diva a captivé l’attention.

Revêtue d’une robe sublime ornée d’ailes de papillons, Coumba Gawlo est sortie de l’ombre pour combiner l’utile à l’agréable. Le samedi 13 mai, l’esplanade du musée des Civilisations noires de Dakar a été le témoin d’un moment exceptionnel avec le retour de la diva Coumba Gawlo.

Après une absence de trois ans, l’une des plus grandes chanteuses africaines a tenu à renouer avec son public à travers un concert mémorable, marquant son grand retour sur scène.

Devant un public nombreux, la chanteuse a conquis son auditoire dans une ambiance festive, colorée et animée, en présence de personnalités illustres et de stars venues soutenir la diva. Elle a interprété avec brio une vingtaine de chansons de son répertoire.

Les légendes Baaba Maal, Ismaël Lo et d’autres artistes de la nouvelle génération ont brillamment partagé la scène avec elle, créant une belle harmonie musicale sur des titres magnifiques qui ont été chaleureusement applaudis par le public.