dimanche 18 octobre 2020 • 162 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Mbathio Ndiaye s’est mariée ce samedi 17 Octobre 2020 et devient officiellement Madame Ndiaye.

Mbathio Ndiaye était class et trop simple dans sa robe blanche. Pour les bijoux elle a opté une parure en or d’une valeur de 9 millions. Madame Ndiaye était toute rayonnante et sublime.

La fête était sur invitation et les médias exclus. La cérémonie s’est déroulée aux Almadies…