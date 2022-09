dimanche 25 septembre 2022 • 1280 lectures • 0 commentaires

Comme elle l’avait annoncé, Aminata Touré a rencontré la presse ce dimanche. Et c’est pour dire que sa divergence fondamentale avec Macky Sall est liée à son opposition au 3e mandat.

Aminata Touré est formelle. Si elle n'est pas présidente de l'Assemblée nationale, c'est à cause de divergences avec Macky Sall à propos du 3e mandat. Face à la presse ce dimanche, l'ancienne Première ministre parle de "3e mandat impossible juridiquement et impossible politiquement". A l'en croire, entre elle et Macky Sall, il ne s'agit pas d'une question de postes ou de privilèges. Sinon, dit-elle, "Je ne serais pas ici à vous parler. Le Président Macky Sall m'a envoyé des émissaires pour me faire des propositions que j'ai déclinées parce que je ne m'assois pas sur les postes des autres."

"Il est temps de mettre en avant l’éthique et les valeurs en politique. La politique, ce n’est pas la ruse, l’abus de confiance, la préférence familiale", soutient-elle. Avant de poursuivre : "Je déclare que le 3e mandat est juridiquement, politiquement et moralement impossible. Lorsque je quittais les Nations-unies pour soutenir Macky Sall, c’était pour combattre le 3e mandat d’Abdoulaye Wade. Ce n’est pas aujourd’hui que je vais l’accepter. Notre divergence, Macky Sall et moi, se situe à ce niveau", révèle Mimi Touré.

En tant que président de l’Union africaine, Macky Sall a l’obligation, note Mimi Touré, de montrer le bon exemple, en respectant la constitution, le peuple sénégalais et sa parole. Elle lui demande de tout faire pour sortir par la grande porte car, dit-elle, "Macky Sall quittera la tête du pays dans 15 mois".

Aminata Touré a, par ailleurs, annoncé sa décision de quitter le groupe parlementaire "Benno Bokk Yaakaar" pour devenir député non-inscrit. Selon elle, personne ne peut pas la contraindre à quitter l'Assemblée nationale.