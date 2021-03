Revivez le « Sargal » de Kiné Lam : «Je ne vais jamais me remarier… »

iGFM – (Dakar) Après plus de 40 ans de carrière Kine Lam n’est plus à présenter dans le milieu de la musique Sénégalaise. Kiné Lam, c’est la Diva sacrée trois fois meilleure chanteuse du Sénégal mais Kine Lam c’est avant tout une grande et belle histoire d’amour avec son défunt mari et manager Dogo Thiam. Ce numéro de l’émission « Sargal » qui lui est dédié nous fait découvrir une grande « Ndanane » au parcours riche et à la prestance exceptionnelle.

Entre Kiné Lam et Dogo, l’histoire d’amour est éternelle. Dans l’émission “Sargal” réalisée par Dj Awadi, la chanteuse est revenue sur son idylle avec son défunt époux.

“Je serai toujours fidèle à mon mari. Il m’a beaucoup soutenue dans ma carrière. En tant que manager, il m’a montré la bonne voie à suivre. Je l’ai connu à l’âge de 19 ans et on s’est marié quand j’avais 20 ans. Après 40 ans de vie conjugale, même après son décès, je ne vais plus jamais me remarier”, témoigne-t-elle.

Kiné Lam dans « Sargal », vous fera découvrir beaucoup d’autres facettes d’elle et de sa carrière.



