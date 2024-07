vendredi 14 juin 2024 • 1395 lectures • 1 commentaires

Blog 2 semaines Taille

iGFM - (Dakar) La Révolution du 24 Mars de Pacotille et d’errements n’a pas trop duré.

Les promesses, le projet le partage du butin. L’une de ses promesses est la diminution des denrées alimentaires et surtout la reddition des comptes.

PUBLICITÉ

Ousmane Sonko n’a pas le droit ni l’excuse de tromper cette jeunesse et ces personnes qui ont été victimes de violences policières et de manipulation.

PUBLICITÉ

La jeunesse sénégalaise s’est réveillée en souffrance. Le Projet n’existe pas et l’émanation du populisme au Sénégal ne peut pas se produire dans l’esprit des peuples.

La gestion des affaires publiques est catastrophique et l’organisation des institutions est très mauvaise pour la démocratie.

Un Premier Ministre qui occupe les affaires étrangères et la souveraineté nationale est un danger public pour la République.

Il faut savoir arrêter ce cirque et s’occuper des problèmes économiques et sociaux qui gangrènent les plus pauvres et plus faibles d’entre nous .

J’avais décidé d’attendre la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko avant de faire une déclaration publique.

Hélas l’heure est grave et la République n’a pas ce temps.

On dit Assez ça Suffit.

Samba Kara NDIAYE

Président NADEMS / MTVS