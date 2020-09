mercredi 12 août 2020, par Daouda Mine

Revue des titres du 12 Août 2020 (Par MOR TALLA GAYE)

iGFM-(Dakar) 1-DÉMISSION EN TOURÉ JOUÉ : Les journaux mettent en exergue la démission avec fracas du Pr Papa Touré, Pca de l’hôpital de Guédiawaye, L’OBSERVATEUR écrit : Dalal Jamm dans le secret d’une démission qui fait désordre. Le journal informe que le Pr Papa Touré, Pca de l’hôpital jette l’éponge et charge le Président Macky Sall. LES ECHOS assimile cette démission à un financement non essentiel à l’hôpital Dalal Jamm, le Pca rectifie Macky Sall et claque la porte. VOX POP embouche la même trompette pour dire que le Pca de Dalal Jamm démissionne pour dénoncer les mauvais choix de l’Etat. Pourtant le journal met une sorte de bémol, puisque le Pr Papa Touré part à 13 jours de son départ à la retraite. SOURCE A qualifie d’une grosse farce cette démission de fracassante de son poste de Pca de «Dalal Jamm» à 12 jours de la fin de son mandat. LE QUOTIDIEN met à sa Une cette gestion de l’hôpital Dalal Jamm, le Pca claque la porte, le journal dit que le Pr Papa Touré outré par le financement présidentiel d’un centre de Pma et greffe de moelle.



2-ATTENTION A LA DECHARGE ! Les journaux s’intéressent au secteur de l’énergie et de la raffinerie, L’OBSERVATEUR informe que le pays est assis sur une bombe énergétique. La cause se serait une facture de 47 milliards de FCfa qui crée une guerre entre la Senelec et la centrale de Sendou. L’OBSERVATEUR dévoile les graves révélations du collège des délégués de la boite. SOURCE A évoque également cette facture impayée, et dit qu’à l’origine de la traque de la Senelec autour de la centrale à charbon de Bargny, 47 milliards de FCfa de mensonges, le journal informe que La Centrale à charbon de Bargny a fourni à la Senelec 400 000 mégawatts, mais jusqu’à hier nuit, la société nationale d’électricité refuse de payer. WALF QUOTIDIEN Parle également de ce contentieux autour du charbon de Sendou, pour dire que la Senelec reçoit une décharge à 40 milliards de FCfa. L’AS informe que la centrale thermique de Bargny est en marche. Dans un autre domaine, mais toujours dans le secteur de l’Energie, il y aurait une bataille de procédure contre Akilee, la Senelec obtient la mainlevée sur ses comptes renseigne LES ECHOS. Le journal dit que le tribunal du commerce donne raison aux avocats de la société d’électricité.



3- LES CAS COMMUNAUTAIRES EXPLOSENT : L’OBSERVATEUR s’intéresse à l’Etat d’urgence localisé, la recette de Macky Sall qui enthousiaste les spécialistes de la santé. Le journal nous informe que le Président Macky pourrait isoler les régions de Dakar, Thiès, Diourbel. VOX POP signale qu’avec 7% contre 23, 7% à l’échelle du pays, Diourbel triple le taux national de létalité au corona. ENQUETE parle du traitement contre la covid-19, la chloroquine serait un mirage. Selon le journal, après 5 mois d’utilisation, la chloroquine n’a pas démontré son efficacité contre l’infection de la covid-19. L’AS informe de la multiplication des cas communautaires, et nous dit qu’il y a une alerte rouge à Kédougou et Kaolack. TRIBUNE s’inquiète, parce que la solution pour endiguer les cas et infléchir la létalité n’est toujours pas là.



4-LES FAITS DU JOUR : VOX POP s’arrête sur le décompte macabre de Horizon sans frontières, 16 Sénégalais tués à l’étranger en 8 mois. Le journal informe qu’assassinés ou morts dans des conditions suspectes entre le 16 janvier et le 9 août, ils allongent une liste déjà longue. L’AS informe qu’un agent de l’Ige viole, ensorcèle et détourne une mineure. TRIBUNE raconte l’histoire du Président du tribunal de Podor relevé de ses fonctions pour avoir arrêté un intouchable de la ville, le journal informe que l’Union des magistrats entre dans une colère noire. LIBERATION fait part de cet incident, et dit que le Président du tribunal de Podor affecté à Thiès comme conseiller, après avoir écroué un dignitaire religieux. Malgré de multiples interventions, le Président du tribunal de Podor a refusé de libérer le prévenu. ENQUETE pour sa part évoque le fait qu’après six mois de filature à Grand-Dakar, le plus grand réseau de trafiquants de migrants démantelé.



5-SARR ET GANA EN FÊTE : Ismaïla Sarr s’explique dans LES ECHOS, il parle de son avenir : «Si Watford veut que je reste, je jouerai en Championship.» Il explique également que : «A Watford j’ai eu beaucoup de mal à m’adapter. Ça n’a pas pas été facile de rejoindre un pays que je ne connaissais pas, de changer de langue… » La conviction de Ismaïla Sarr est faite : ««La relégation de Watford m’a fait beaucoup de peine. Pour moi, c’est un échec», il est revenu sur le gros match réalisé contre les Reds de liverpool : «Mon match avec Liverpool m’a révélé au monde entier» Toujours s’agissant de Ismaïla Sarr, RECORD nous apprend que prêt à payer son indemnité de transfert, Crystal Palace a entamé les négociations pour Ismaïla Sarr. STADES parle de Ismaïla et nous annonce qu’il est pisté par Tottenham, et qu’il fait rêver les fans des Spurs. Dans RECORD, Habib Bèye, consultant Canal+ voit une finale Psg/City pour le «final 8» de la Champions League. Une note triste dans SUNU LAMB, Mbaye Guèye, le 1er tigre de Fass, victime d’un Avc, sa jambe et sa main gauche paralyséses, il ne peut s’asseoir et reste toujours couché. Prompt rétablissement champion !

