iGFM - (Dakar) La communauté internationale s’est engagée dans un nouvel agenda déclinant dix-sept (17) Objectifs de développement durable (ODD) et leurs cent soixante-neuf (169) cibles ou sous-objectifs et près de deux cent quarante (240) indicateurs forment le cœur de l’agenda 2030.

Les ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable, portant notamment sur le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité de genre, la prospérité économique, la paix, la sécurité, l’agriculture l’éducation et la santé.

Ce nouvel agenda se caractérise également par la reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes thématiques. Leur champ et leur ambition sont considérablement renforcés par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui avaient été mis en œuvre sur la période 2000-2015. Par ailleurs, la troisième conférence des Nations Unies sur le financement du développement, qui s’est tenue en juillet 2015, à Addis-Abeba, a permis de dégager un consensus international sur les mesures nécessaires pour permettre la mobilisation des financements, en vue de la réalisation des ODD.

Le Sénégal, à l’instar de tous les pays, doit mettre en œuvre l’intégralité de l’agenda, et rendre compte annuellement des progrès réalisés. Au plan international, le suivi de l’agenda 2030 est systématisé à travers un Forum politique de Haut Niveau sur le développement durable (FPHN) se réunit annuellement, au niveau ministériel, sous les auspices du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) et au niveau des chefs d'État et de gouvernement sous les auspices de l’Assemblée générale (tous les quatre ans) pour une revue à mi-parcours.

Depuis 2014, à la suite des multiples leçons apprises de l’évaluation des politiques et programmes nationaux, le Plan Sénégal Emergent (PSE) a été adopté, dont la première phase quinquennale est en cours de mise en œuvre sur la période 2014-2018. Il est le cadre de référence de la politique économique et sociale pour refléter les aspirations de bien-être et de prospérité des populations sénégalaises. Il est décliné en trois axes stratégiques : (1) transformation structurelle de l’économie et la croissance ; (2) Capital humain, protection sociale et développement durable ; (3) Gouvernance, institutions, paix et sécurité.

Il convient également de rappeler que la problématique des ODD ne relève exclusivement pas du Gouvernement. Ainsi, la tenue de cette rencontre s'inscrit dans une démarche inclusive et participative qui sera poursuivie tout au long du processus de mise en œuvre des ODD. .