RFI présente ses excuses pour la publication involontaire de plusieurs nécrologies sur son site

Un problème technique a entraîné la publication par erreur de nombreuses nécrologies sur notre site, ce lundi 16 novembre. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rectifier ce bug majeur et en déterminer la cause et les responsabilités.

Nous vous devons, bien sûr, des explications. Comme dans tous les médias, nos journalistes préparent à l’avance des portraits de personnalités afin, si elles venaient à disparaître, de pouvoir proposer rapidement aux lecteurs toutes les informations à connaître sur leur parcours.

Malheureusement, ce lundi 16 novembre 2020 en fin de matinée, une centaine de ces nécrologies ont été publiées par erreur sur le site rfi.fr ainsi que sur plusieurs plates-formes partenaires (Google, Yahoo!, MSN, Flipboard…). Cette publication est, bien entendu, involontaire. Elle est due à un incident technique, lié à la migration du site de RFI vers un nouvel outil de publication de ses contenus. Ces articles ont donc été publiés sous forme de brouillons sans aucune intervention éditoriale.

Tous les articles sont en train d'être retirés des environnements numériques de RFI et des plates-formes partenaires.

Une enquête interne est menée pour déterminer les causes de cet incident regrettable.

Nous, RFI et la Direction des environnements numériques de France médias monde, groupe auquel appartient notre radio, adressons nos excuses avant tout aux personnes concernées par ces nécrologies et qui ont pu être heurtées par cette publication, encore une fois faite par erreur. Nous présentons aussi nos excuses à vous, lecteurs, internautes, qui nous êtes fidèles et nous faites confiance.

