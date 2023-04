dimanche 16 avril 2023 • 850 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) À quelques semaines du recensement général de la population, des individus sont déjà en train de se présenter dans les maisons, se faisant passer pour des agents de l’Agence nationale de la démographie et de la Statistique (Ansd). Ce que cette dernière dément formellement.

Certains ménages ont accueilli des individus qui se font passer pour des agents de l’Agence nationale de la démographie et de la Statistique (Ansd). Ils disent venir faire une prise de contact, en prélude au recensement général de la démographie. Une contrevérité que la structure dirigée par ababacar Sadikh Bèye a tenu à démentir.



« Le Recensement se déroule du 15 mai au 14 juin 2023. Il n'y a aucune prise de contact avec les ménages avant cette date», précise l'Ansd). Elle informe que les agents recenseurs envoyés par l'Ansd seront habillés de gilets bleu marine, seront munis d'un badge et d'une tablette avec le logo et le sigle de l'Ansd, permettant de les identifier.